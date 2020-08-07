لبنان | مأتم مهيب في بشري لشهيدة الواجب ماري طوق ترأسه بوجودة

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شارك المطران بوجودة في المراسم رئيس جوقة جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور خليل رحمة، خادم رعية كاتدرائية مارسابا الخوري شربل مخلوف، منسق اللجنة الأسقفية للعلاقات المسكونية في الشمال الأب شارل قصاص، خادم رعية السيدة الخوري بيار سكر، الأب سابا سابا من دير مار انطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية، والابوان هاني وسيمون طوق، وعدد كبير من كهنة الرعايا والرهبان في قضاء بشري.

حضر المأتم نقيب محرري الصحافة جوزاف القصيفي ممثلاَ بالصحافي جوزاف محفوض الملحق الإعلامي في الوادي المقدس، رئيس بلدية بشري فرادريك كيروز، ومخاتير القرى المجاورة، وعدد من الفاعليات الإجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية.

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بعد الإنجيل المقدس ألقى المطران بو جودة عظة شدد فيها على مزايا الراحلة، طالبا الصلاة من أجل لبنان وشعبه، ومحملا القيادات السياسية ما حصل في بيروت من إهمال واستلشاء. واعتبر أن “لبنان كان يقال عنه سويسرا الشرق أصبح الآن من أفقر البلدان”.

كما ألقى الخوري سكر كلمة باسم عائلة الشهيدة ماري وآل طوق، شكر فيها المطران بوجودة على ترأسه مراسم الدفن، والصحافي محفوض على مشاركته ممثلا النقيب القصيفي، ورئيس بلدية بشري على حضوره.

بعد مراسم الدفن تقبلت العائلة التعازي في صالون الكنيسة بمشاركة محفوض وكيروز.