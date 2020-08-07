كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “تستكمل قيادة الجيش أعمال البحث والإنقاذ على مدار الساعة في بقعة انفجار مرفأ بيروت بمساعدة فرق أجنبية وبالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الإطفاء، وتم إنتشال ثلاث جثث ليل أمس، على أن تتابع أعمال البحث لحين العثور على جميع المفقودين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش: أعمال البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.