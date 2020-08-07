لبنان | البطريرك الراعي: شهادات دم أبناء بيروت ستؤدي الى ولادة وطن جديد

وقال: “فيما نتأمل الليلة بآلام المسيح من أجل فداء العالم، نضم الى آلام الرب الآم كل ضحية من ضحايا انفجار المرفأ. ونذكر في صلاتنا الـ 154 شهيدا، وعائلاتهم، ونسأل لهم العزاء الالهي.

ونذكر أيضا الخمسة الاف جريح ومن بينهم الـ120 الذين هم في حالة حرجة كي يشفيهم الرب ويخفف أوجاعهم. ونصلي على نية المفقودين الذين لم يحدد عددهم بدقة بعد كي يتم العثور عليهم أحياء ان شاء الله. نذكر كل العائلات المجروحة جرحا بليغا ولاسيما التي تشردت من ثمانية الاف منزل. نضمهم جميعا الى الآم المسيح من أجل خلاص لبنان وخلاص شعبه المعذب.

فمن موت المسيح ولدت الكنيسة وولدت البشرية الجديدة ومن دم الشهداء تولد الاوطان. وكلنا إيمان أن شهادات الدم التي قدمها شعبنا في بيروت ستكون بإذن الله فداء عن الوطن وستؤدي بنا الى ولادة وطن جديد وانسان جديد”.

وختم الراعي: “انني اذكر بالدعوة، التي وجهناها يوم الاربعاء في مجلس المطارنة، وهي ان نكرس يوم غد السبت للصلاة والصوم والتقشف على أن نختمه بالسجود أمام القربان المقدس”.