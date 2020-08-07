كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي ما يلي الدفعة الأولى لفحوصات رحلات 5 آب:

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة WOL رقم 4404 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة ابو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية) وفي ما يلي الدفعة الأخيرة لفحوصات رحلات 4 آب:

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية) تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: حالتان ايجابيتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.