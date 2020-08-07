كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت أنه يجري متابعة رؤساء الوحدات لعملية المسح والاجراءات الميدانية من أجل حسن سير العمل وتقديم تقرير مفصل موثق بصور حول الاضرار الواقعة على المؤسسات السياحية خلال مهلة أسبوع من تاريخه. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | السياحة: اجراء مسح ميداني للمؤسسات السياحية المتضررة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.