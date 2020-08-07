كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إذ اصرّ أهله واقرباؤه وناسه على استقباله استقبال العريس ولكن هذه المرة محملاً بنعش أبيض وسط موكب سيارات كبير. ورشّت امرأة الأرز وأخرى استقبلته بالزغاليل. وانتشلت فجر اليوم جثة عقيقي بعد أن فُقد الاتصال معه عند الساعة 6:00 مساءً بعد سقوط الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت. وعثر على جثة عقيقي تحت ركام إهراءات القمح. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – الشهيد جو عقيقي يعود إلى مسقط رأسه عريساً للسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.