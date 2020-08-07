لبنان | بلدية بقسطا: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت من أهالي البلدة “اتخاذ أقصى تدابير الوقاية، وفقا لتوصيات وزارة الصحة: ارتداء الكمامة، التعقيم، تنظيف اليدين بشكل متكرر، عدم المخالطة، حماية لكم ولعائلتكم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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