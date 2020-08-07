لبنان | بالفيديو – إرادة الحياة أقوى من الموت… انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الركام

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فبعد 3 أيام، صمدت تلك الامرأة، لأن إرادة الحياة اقوى بكثير من الموت.
وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مشين في مرفأ بيروت وصفته الصحافة العالمية بـ”هيروشيما بيروت” نتج عنه أكثر من 100 شهيد وأكثر من 5000 جريح وعدد من المفقودين.
وتأتي هذه الفاجعة نتيجة فساد السلطة الحاكمة وتهميشها لحياة الناس ووضع السرقة ونهب المال العام أولوية في نهجها السياسي والمحاصصاتي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.