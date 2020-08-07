لبنان | بالفيديو – إرادة الحياة أقوى من الموت… انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الركام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة

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فبعد 3 أيام، صمدت تلك الامرأة، لأن إرادة الحياة اقوى بكثير من الموت.

وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مشين في مرفأ بيروت وصفته الصحافة العالمية بـ”هيروشيما بيروت” نتج عنه أكثر من 100 شهيد وأكثر من 5000 جريح وعدد من المفقودين.

وتأتي هذه الفاجعة نتيجة فساد السلطة الحاكمة وتهميشها لحياة الناس ووضع السرقة ونهب المال العام أولوية في نهجها السياسي والمحاصصاتي.