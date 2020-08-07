لبنان | بالاسماء: ضحايا إهمال وفساد الدولة حتى اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - وهزّ انفجار كبير بعد ظهر الثلاثاء أدى غلى سقوط مئات الأبرياء وآلاف الجرحى، ولا يزال هناك عشرات المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن. وانتشلت عناصر من الدفاع المدني والفرق المختصة 3 جثث صباح اليوم. ودمّر هذا الانفجار المروع بيروت بشوارعها وبيوتها ومحالها وطرقاتها، فباتت رزاق الناس دماراً وحلام الشباب ركاماً. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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