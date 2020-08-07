لبنان | الكتلة الوطنية: حكومة الوفاق الوطني تمديد للأزمة ولن نجرب المجرب

وكشف أن “الرسالة التي حملها الأمين العام للكتلة بيار عيسى إلى الاجتماع مع الرئيس الفرنسي، أكدت أن التغيير الذي ننشده سلميا وديموقراطيا يكون عبر انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة لضمان نزاهتها وحمايتها من تأثيرات المال السياسي”.

أضاف: “أما بالنسبة الى حكومة الوفاق الوطني التي تحدث عنها الرئيس ماكرون، فإن الكتلة الوطنية تعتبر أن هذا النوع من الحكومات التي جربناها في لبنان أكثر من مرة، أثبت عقمه وفشله وتعزيزه لمنطق المحاصصة الذي أوصلنا الى دولة فاشلة. وتكرار التجربة سيمدد الأزمة، ولن نجرب المجرب”.

واستطرد: “من هنا تؤكد الكتلة أن لا بداية لخلاص إلا من خلال حكومة سيادية مستقلة مع صلاحيات موسعة. تلك الحكومة ستكون كفيلة بوضع لبنان على سكة تحريره من احتلال داخلي لسلطة مرتهنة للخارج. هذه السلطة نفسها بات العالم يعرف فضائحها جيدا، وقد برهن عن ذلك صراحة الرئيس الفرنسي الذي لم يأتمنها حتى على مساعدات انسانية، وقد حرص على إيصالها للشعب اللبناني مباشرة وعبر مجموعات ومنظمات مستقلة من المجتمع المدني. ألا يكفي كل ذلك ليخجل أصنام تلك السلطة ويرحلوا؟”.