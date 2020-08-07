كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أخذت عينات لـ62 مخالطا لمصاب في بلدة طاران، وسيتم نقل العينات إلى مستشفى طرابلس الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة، على أن تظهر النتائج في وقت لاحق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أخذ عينات لمخالطي مصابين من بلدتي بقاعصفرين وطاران في الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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