لبنان | سفارة الكويت: وصول طائرة محملة بخمسة وثلاثين طنا من المواد الطبية والغذائية

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فقد وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ظهيرة اليوم طائرة القوة الجوية الكويتية محملة بخمسة وثلاثين طنا من المواد الطبية والمعدات الإسشتفائية عدا عن المواد الغذائية، دعما ومساندة للبنان في هذا الظرف الإستثنائي الدقيق”.
أضافت السفارة في بيانها: “تأتي المساعدات تلك مبادرة وبالتنسيق مع الجمهورية اللبنانية في ما يتعلق بالطارئ من احتياجاتها بهذا الخصوص حيث سيتواصل الجسر الجوي برحلات مجدولة أخرى في الأيام المقبلة”.
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