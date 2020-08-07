لبنان | مخالفة للحجر الصحي في بلدة عاراي

وقال: “وردت إلينا معلومات من طبابة القضاء مفادها أن السيدة ل.ش. الخوند (مكان إقامتها عاراي) نتيجة فحص الPCR إيجابية، مما يستدعي وجوب الإلتزام التام بالحجر وبتعليمات وزارة الصحة العامة وتوجيهاتها، من قبلها والمخالطين لها”.

أضاف: “بمتابعة موضوع البحث مع المعنيين لا سيما بلدية عاراي، اشارت الى انه رغم مراجعة صاحبة العلاقة مرارا وتكرارا بوجوب الإلتزام التام من قبلها والمخالطين لها بالحجر الصحي، إلا أنها لم تلتزم، كما أنها في اليوم التالي غادرت المنزل لجهة مجهولة وقد أقدمت البلدية بتوجيه كتاب بهذا الخصوص، وهذا الأمر قد يزيد احتمال تفاقم وباء كورونا وتفشيه في مكان تواجدها، ولما كان هذا الأمر يتناقض مع القواعد الصحية المفروضة من الوزارة المعنية، للإطلاع وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالموضوع المثار، والتنسيق التام مع من ترونه مناسبا بغية معرفة مكان تواجدها لإلزامها بالحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة حرفيا، وتسطير محضر ضبط بحقها وفقا للأصول”.

وختم: “يجب عليها في نهاية الحجر، إجراء فحص PCR ثان وتزويد فصيلة جزين وبلدية عاراي بالنتيجة، على أن ترفع الينا وفقا للأصول، وفي حال السلبية، مراجعة القضاء المختص، والإفادة خلال 24 ساعة كحد أقصى”.