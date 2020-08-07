لبنان | ماجدة الرومي للشباب المتطوعين للمساعدة في بيروت: أنتم لبنان الأمل والكرامة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قالت الفنانة ماجدة الرومي للشباب المتطوعين للمساعدة في بيروت ” أنتم لبنان الأمل والكرامة وأشكركم باسم اللبنانيين والموجوعين”. واضافت خلال جولة في بيروت دعماً للشباب المتطوّع: نعتذر منكم لتسليمكم هذا الـ”لبنان” وبيروت ستنهض، مؤكدة ان عبارة “”ان الثورة تولد من رحم الأحزان” لا تُمحى لأنها لسان حال شعب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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