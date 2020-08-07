لبنان | بالفيديو: رفع مشنقة في ساحة الشهداء… لمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك رفع ناشطون اليوم قرب تمثال الشهداء في وسط بيروت منصة عليها مشنقة في مشهد تعبيري للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في بيروت وأدى الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى ومخلفاً دماراً هائلاً. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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