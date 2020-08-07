كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت المديرية العامة للجمارك بيانا جاء فيه: “تواصل بعض الجهات حملتها المغرضة على المدير العام للجمارك، متوسلة هذه المرة أبغض أشكال الإستغلال وأسوأها خسة. إن المديرية العامة للجمارك إذ تنفي مجددا الشائعات المعيبة التي تناولت المدير العام، تؤكد استعداده الكامل للمثول أمام القضاء لتبيان كامل الحقيقة الموثقة، إذ لا شيء لديه يخفيه أو يتملص منه خلسة أو هروبا. ولن تتوانى المديرية العامة للجمارك عن الاحتكام إلى القضاء في مواجهة أسوأ حملات التشويه التي بات واضحا أنها تبغي حصرا النيل من الحقيقة وحرف التحقيق في نكبة بيروت عن مجراه الصحيح بغية التغطية على المشتبه بهم، أو في الحد الأدنى، مساواة المقصر بمن قام بواجبه الوظيفي كاملا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المديرية العامة للجمارك تنفي ما تداول عن ضاهر: سنحتكم الى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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