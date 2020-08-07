لبنان | وصول طائرتين سعوديتين الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصلت طائرتان تابعتان للمملكة العربية السعودية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى متنهما مساعدات طبية للبنان. واعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري من المطار ان” الجسر الجوي السعودي بتوجيهات من الملك سلمان هو رسالة واضحة ووقفة تضامنية مع الشعب اللبناني وسنظل في الميدان بجانب اللبنانيين والمساعدات ستتوالى”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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