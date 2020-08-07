لبنان | السفارة المغربية: مساعدات إضافية تصل مساء

وقال: “وصل، في الإطار عينه إلى لبنان، طاقم طبي عسكري مغربي، لإقامة مستشفى ميداني، لإسعاف المصابين جراء هذا الإنفجار. وتتكون الشحنات من 295 طنا من المواد الغذائية الأساسية، عشرة أطنان من الأدوية، عشرة أطنان من الأدوات والمعدات الطبية، 11 طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة حصريا بكوفيد 19”.

وختم: “تنتهز سفارة المملكة في بيروت هذه المناسبة الأليمة، لتتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة، ولتعرب للبنان الشقيق عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة، في أقرب الآجال، داعية الله تعالى، للموتى بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل”.