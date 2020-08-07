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وقال: “وصل، في الإطار عينه إلى لبنان، طاقم طبي عسكري مغربي، لإقامة مستشفى ميداني، لإسعاف المصابين جراء هذا الإنفجار. وتتكون الشحنات من 295 طنا من المواد الغذائية الأساسية، عشرة أطنان من الأدوية، عشرة أطنان من الأدوات والمعدات الطبية، 11 طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة حصريا بكوفيد 19”.
وختم: “تنتهز سفارة المملكة في بيروت هذه المناسبة الأليمة، لتتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة، ولتعرب للبنان الشقيق عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة، في أقرب الآجال، داعية الله تعالى، للموتى بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | السفارة المغربية: مساعدات إضافية تصل مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.