لبنان | خرجت ولم تعد..هل تعرفون عنها شيء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 806523/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.