لبنان | عبر الفيديو..الجهات المانحة للبنان تجتمع الأحد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حيث ستشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة الذي تنظمه فرنسا الأحد لتأمين مساعدات انسانية عاجلة لسكان مدينة بيروت الذين تشرد الآلاف منهم جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة، كما اعلنت الجمعة المفوضية الاوروبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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