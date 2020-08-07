لبنان | بعد كارثة مرفأ بيروت.. ألمانيا تُحذر من استغلال حزب الله للفراغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وقال ماس في تصريحات لصحيفة “زاربروكر تسايتونغ” الألمانية اليوم الجمعة: “نريد تقوية لبنان، لأن هذه الأزمة لا يجب استغلالها لفتح باب أمام نفوذ أجنبي هناك”.

وذكر أن هناك بالفعل في لبنان أطرافاً فاعلة غير حكومية ممولة من الخارج، مثل حزب الله، والتي يمكنها استغلال الفراغ الحالي، وأضاف “الكارثة تنطوي على مخاطر كبيرة لمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان”.

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وأشار ماس إلى أنه من السديد التفكير حالياً في عقد مؤتمر مانحين دولي قريباً لصالح لبنان.

وتابع “لا يمكن لدولة التغلب على مثل هذه الكارثة بمفردها”، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدراسة كيفية تقديم المزيد من المساعدات بتوفير الغذاء، وأماكن الإيواء، وإعادة بناء الميناء والمدينة”.

يُذكر أن أكثر من 154 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب الآلاف بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي