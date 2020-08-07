- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال ماس في تصريحات لصحيفة “زاربروكر تسايتونغ” الألمانية اليوم الجمعة: “نريد تقوية لبنان، لأن هذه الأزمة لا يجب استغلالها لفتح باب أمام نفوذ أجنبي هناك”.
وذكر أن هناك بالفعل في لبنان أطرافاً فاعلة غير حكومية ممولة من الخارج، مثل حزب الله، والتي يمكنها استغلال الفراغ الحالي، وأضاف “الكارثة تنطوي على مخاطر كبيرة لمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان”.
وأشار ماس إلى أنه من السديد التفكير حالياً في عقد مؤتمر مانحين دولي قريباً لصالح لبنان.
وتابع “لا يمكن لدولة التغلب على مثل هذه الكارثة بمفردها”، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بدراسة كيفية تقديم المزيد من المساعدات بتوفير الغذاء، وأماكن الإيواء، وإعادة بناء الميناء والمدينة”.
يُذكر أن أكثر من 154 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب الآلاف بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد كارثة مرفأ بيروت.. ألمانيا تُحذر من استغلال حزب الله للفراغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.