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وأضاف:” التحقيق في الحادثة يرتكز على 3 مستويات: أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12 والثاني ما اذا كان الانفجار نتج بسبب الاهمال أو حادث قضاء وقدر والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى الى وقوع هذا الحادث
ولفت أن “لن يكون هناك أي غطاء لكل من تورط في انفجار مرفأ بيروت”
وفي إشارة للبنانيين الذين طالبوا فرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وضع يده على لبنان بسبب فشل الدولة في إدارة البلد والفساد المستشري في المؤسسات، قال عون في معرض تصريحه “لن أسمح في عهدي ان يتم تدويل الأزمة اللبنانية أو يمس بالسيادة واذا “ما عرفنا حكمنا حالنا ما حدا بيحكمنا”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرئيس عون: “إذا ما عرفنا حكمنا حالنا ما حدا بيحكمنا” ولن أسمح المس بالسيادة في عهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.