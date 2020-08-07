لبنان | وزير الأشغال: للعمل ضمن استراتيجيّة تكامليّة والبحث عن ميزة مرفأ صور التنافسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك .وقال نجار” ما حصل في بيروت كارثة وطنية وهذا وقت مناسب لنعزّي أهالي الشهداء وللتمنّي لجميع الجرحى الشفاء العاجل” وأضاف:”علينا العمل ضمن استراتيجيّة تكامليّة والبحث عن ميزة مرفأ صور التنافسية” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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