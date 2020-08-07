لبنان | 17 مليون دولار..قيمة المساعدات الأميركية للبنان

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في 6 آب 2020، هبطت طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-17 في بيروت حاملةً الشريحة الأولى من مساعدات الطوارئ متعددة الأوجه من الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تصل رحلتان إضافيتان في 7 آب، 2020، تحمل كل منهما وجبات جاهزة للأكل (MREs)، وماء، ومستلزمات طبية، سيتم توزيعها من قبل الجيش اللبناني. عدة أعلانات حول المزيد من المساعدات الأميركية متوقعة في الأيام القادمة.
,تنوه سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالجيش اللبناني، ولا سيما القوات الجوية التي تعمل بلا كلل لتنسيق وصول المساعدات الملحة لشعب لبنان.
وفي 6 آب صرحت السفيرة الأميركية بالتالي: “تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، خصوصاً الآن، فيما تواجهون تداعيات الانفجار المروع الذي وقع في 4 آب والدمار الشامل الذي سببه.
أنا فخورة بأن أبلغكم أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن مساعدات طارئة بقيمة 15 مليون دولار ستصل في الأيام القادمة كما نتوقع الإعلان عن مساعدات إضافية في المستقبل القريب جداً. الآن، أكثر من أي وقت مضى، نردد شعارنا: نحن في هذا معا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.