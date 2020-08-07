لبنان | هذه محتويات المساعدات السعودية التي تصل اليوم إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تحتوي حمولة الطائرتين على 120 طنا تشمل: – أجهزة تنفس إصطناعي

-أجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة

– مضخات وريدية إلكترونية

– مستلزمات إسعافية

-أدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات

– مطهرات ومعقمات

-كمامات ومواد حماية

-محاليل وريدية وأنابيب ضخ

– مستلزمات طبية متعددة

-مواد غذائية مختلفة

-مستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأواني متعددة. وتجدر الاشارة الى ان افراغ حمولة الطائرتين سيتم لدى وصول ثاني طائرة اي عند الساعة الثانية ظهرا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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