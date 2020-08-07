لبنان | بنك بيروت ينعى إحدى موظفاته التي قضت في انفجار مرفأ بيروت

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تقام الصلاة لراحة نفسها عند الرابعة والنصف من يوم الاحد 9 آب في باحة كنيسة سيدة الانتقال في درعون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الثانية عشرة ظهرا. لروح عروس بنك بيروت كريستل الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.