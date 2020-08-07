لبنان | بنك بيروت ينعى إحدى موظفاته التي قضت في انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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تقام الصلاة لراحة نفسها عند الرابعة والنصف من يوم الاحد 9 آب في باحة كنيسة سيدة الانتقال في درعون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الثانية عشرة ظهرا. لروح عروس بنك بيروت كريستل الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء