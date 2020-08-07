لبنان | جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لجمعيات إغاثية لبنانية

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وأصدرا بيانا أعلنا فيه عن التبرّع بمبلغ وقدره مئة ألف دولار أميركي لإغاثة اللبنانيين من خلال ثلاث منظمات في لبنان. وجاء في بيان كلوني-علم الدين “إننا نشعر بالقلق على أهالي بيروت بسبب الدمار الّذي لحق بهم في الأيام الماضية… لذلك وجدنا ثلاث منظمات خيرية توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني،Impact Lebanon، وبيتنا بيتك”.
وأضاف البيان: “سنتبرّع لهذه المنظمات بمبلغ مئة ألف دولار أميركي. ونتمنّى أن يقدّم الآخرون المساعدة بأية طريقة ممكنة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.