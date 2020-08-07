لبنان | جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لجمعيات إغاثية لبنانية

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وأصدرا بيانا أعلنا فيه عن التبرّع بمبلغ وقدره مئة ألف دولار أميركي لإغاثة اللبنانيين من خلال ثلاث منظمات في لبنان. وجاء في بيان كلوني-علم الدين “إننا نشعر بالقلق على أهالي بيروت بسبب الدمار الّذي لحق بهم في الأيام الماضية… لذلك وجدنا ثلاث منظمات خيرية توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني،Impact Lebanon، وبيتنا بيتك”.

وأضاف البيان: “سنتبرّع لهذه المنظمات بمبلغ مئة ألف دولار أميركي. ونتمنّى أن يقدّم الآخرون المساعدة بأية طريقة ممكنة”.