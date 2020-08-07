لبنان | 3 شهداء جدد جراء انفجار مرفأ بيروت

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ولا يزال البحث متواصل عن مفقودين من موظّفي الإهراءات وهم غسان حصروتي، جو أندون، شوقي علّوش، حسن بشر وخليل عيسى، شربل كرم، شربل حتي ونجيب حتي.
علماً أن شربل كرم، شربل حتي ونجيب حتي هم من بلدة قرطبا ويعملون في فوج الإطفاء.
الشهيد جو عقيقي:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.