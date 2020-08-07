لبنان | 3 شهداء جدد جراء انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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ولا يزال البحث متواصل عن مفقودين من موظّفي الإهراءات وهم غسان حصروتي، جو أندون، شوقي علّوش، حسن بشر وخليل عيسى، شربل كرم، شربل حتي ونجيب حتي.

علماً أن شربل كرم، شربل حتي ونجيب حتي هم من بلدة قرطبا ويعملون في فوج الإطفاء.

الشهيد جو عقيقي: