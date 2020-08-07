لبنان | للمرة الأولى ..صور تنشر عن محتويات العنبر رقم 12

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العنبر 12 ، أو العنبر القاتل، كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار تم تفريغها من أحد البواخر وأكدت تقارير بأن رئاسة الجمهورية والعديد من الجهات المختصة على علم بتواجد هذه المواد الخطرة على مسافة قريبة من الشعب اللبناني “.
وكانت هذه المواد القاتلة تتابع من قبل جهاز أمني خابر النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والنيابة العامة التمييزية والنيابة العسكرية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، بل تركت لمصيرها الذي أدى لتدمير العاصمة بيروت .
وإليكم الصور الأولى التي تنشر للمرة الأولى للعنبر 12
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.