لبنان | للمرة الأولى ..صور تنشر عن محتويات العنبر رقم 12

العنبر 12 ، أو العنبر القاتل، كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار تم تفريغها من أحد البواخر وأكدت تقارير بأن رئاسة الجمهورية والعديد من الجهات المختصة على علم بتواجد هذه المواد الخطرة على مسافة قريبة من الشعب اللبناني “.

وكانت هذه المواد القاتلة تتابع من قبل جهاز أمني خابر النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والنيابة العامة التمييزية والنيابة العسكرية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، بل تركت لمصيرها الذي أدى لتدمير العاصمة بيروت .

وإليكم الصور الأولى التي تنشر للمرة الأولى للعنبر 12





