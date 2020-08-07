لبنان | مساعدات طبية إماراتية الى مستشفى المقاصد في بيروت

وتهدف هذه المساعدات الانسانية الى مساعدة مستشفى المقاصد الذي يقوم بدور في تقديم العلاج وإسعاف الجرحى والمتضررين ومد يد التعاون والمساعدة للطواقم الطبية العاملة والمستشفيات في لبنان، ضمن الحملة الهادفة لاغاثة الشعب الشقيق.

وفي هذا الاطار، شكر رئيس جمعية المقاصد الاسلامية الدكتور فيصل سنو القيادة الاماراتية “التي تسعى دائما لمساعدة لبنان وشعبه في الظروف والمحن كافة”، مشددا على أن “المساعدات الطبية اليوم تسهم بالتخفيف عن كاهل المستشفى نتيجة الاحداث الاخيرة التي ألمت بلبنان وارتفاع أعداد الضحايا والجرحى في انفجار بيروت ووصول معظم المستشفيات الى قدرتها الاستيعابية القصوى وتضرر عدد كبير آخر منها، مما أسهم في تزايد أعداد المرضى في مستشفى المقاصد”.

ولفت الى أن “دولة الامارات سباقة في فعل الخير والعطاء وهو ما رسمته نهجا لها منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستكمله اليوم في لبنان بعد ما يعانيه من أوضاع صعبة تؤكد حرص العرب والاشقاء على لبنان وشعبه”.