لبنان | إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

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الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٨ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب فيما الاجواء مشمسة في الداخل
٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨
السبت: صيفي اعتيادي والحرارة المتوقعة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣٢ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٦ درجة اما على ال ١٠٠٠متر تتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئية مع تشكل الضباب.
الأحد: انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.