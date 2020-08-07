لبنان | إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٨ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب فيما الاجواء مشمسة في الداخل

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

السبت: صيفي اعتيادي والحرارة المتوقعة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣٢ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٦ درجة اما على ال ١٠٠٠متر تتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئية مع تشكل الضباب.

الأحد: انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي.