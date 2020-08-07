لبنان | بلدية بيروت: لا اثر لعناصر ​فوج اطفاء بيروت​ حتى الساعة

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ولفت إلى أنه “هناك ما بين 250 الى 300 شخص على الأرض منذ أمس وهم أغلبيتهم من المتطوعين أتوا من كل لبنان من أجل المساعدة في إزالة الركام وتقوم بلدية بيروت بالتنظيم بمساعدة حرس بيروت كما قامت بلدية الغبيري بتنظيف شارع الحمرا”.
وأوضح عيتاني أن لا اثر لعناصر فوج اطفاء بيروت حتى الساعة بإستثناء الشهيدة سحر،
وأكد عيتاني ان “نقابة المهندسين ستقوم بكشف على كل الابنية المتضررة، وهيئة الاغاثة تكشف على الاضرار، ونحن سنعمل كشف على الابنية الاثرية كي لا تسقط لانها غالية علينا”.
وأشار “استدعيت كل عناصر الحرس للتوزع على كل المناطق من أجل الحراسة على مدار 24 ساعة كما اتصلت باللواء عثمان الذي بدوره كثف الدوريات ليلاً ونهاراً”؟
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