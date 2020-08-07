لبنان | الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار بالقرب من الحدود اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ثم عاد ليعلن جيش الاحتلال أن صفارات التحذير من الصواريخ في شمال إسرائيل كانت إنذارا وهميا تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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