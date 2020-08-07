لبنان | نجار وعكر تفقدا مرفأ بيروت واطمئنا على الجرحى في المستشفى العسكري

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وخلال الجولة، إطلع نجار وعكر على الأضرار الناجمة عن الإنفجار الذي أدى الى تدمير جزء كبير من المرفأ بالكامل لا سيما إهراءات القمح والمباني والمخازن والهنغارات والآليات، كما تابعا الأعمال الجارية للبحث عن جميع المفقودين لاسيما عناصر فوج الإطفاء والعمال الذين قضوا لدى تأديتهم الواجب.

وتفقدا بعد ذلك المنطقة التي لم تتضرر في الحوض الخامس، واستمعا من المسؤولين إلى شرح مفصل عن محطة الحاويات.

وأعطت عكر توجيهاتها بضرورة الإستمرار في العمل من أجل الكشف عن جثث الشهداء الذين قضوا في الحادث، وأثنت على الجهود التي تقوم بها فرق الإنقاذ “للبحث عن الذين فدوا الوطن بدمائهم الزكية”.

كما تفقد نجار وعكر الجرحى والمصابين في المستشفى العسكري، واطمأنا الى وضعهم الصحي، متمنين لهم الشفاء العاجل ولعائلات الشهداء الصبر على مصابهم الأليم.