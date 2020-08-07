لبنان | وكيل ويسترن يونيون أعلن البدء بتسديد التحاويل الواردة من الخارج نقدا وبالدولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعليه ستباشر الشركة تطبيق هذا التعميم من اليوم الجمعة في 07/08/2020، مع الاشارة الى أن رسم %2 كبدل إدارة السيولة النقدية بما في ذلك كلفة التأمين والشحن والنقل والتوزيع سيقتطع من قيمة التحويل من بعض البلدان المرسل منها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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