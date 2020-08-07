لبنان | صور حصرية لـ”صوت بيروت انترناشونال” تظهر حجم الدمار الهائل الذي طال البلدية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - حصلت “صوت بيروت انترناشونال” على صور حصرية لبلدية بيروت تظهر حجم الدمار الهائل التي تعرضت له اثر الانفجار الرهيب الذي ضرب العاصمة بيروت. الحطام والدمار والزجاج امتدّ في كل زاوية في المكان، من مكاتب ونوافذ وابواب، حتى الاسقف والجدران لم تنجو من الدمار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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