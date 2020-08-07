لبنان | توقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تداولت معلومات صحفية ان مدير المرفأ حسن قريطم، اوقف مع 15 آخرين على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ. وكان القاضي عويدات وبناء على التحقيقات منع سفر كل من شفيق مرعي ونايلا الحاج وبدري ضاهر وحسن قريطم ومصطفى فرشوخ وميشال نحول وفوزي البراكس، وسبق ان ارسل كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة لتجميد حساباتهم. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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