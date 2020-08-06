لبنان | تعرض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في بوداي

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخه، وأثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارتين مسروقتين في محلة بوداي ـ حوش تل صفية، تعرضت الدورية لإطلاق النار دون وقوع إصابات، وضبطت السيارتين فيما فر من كان بداخلهما إلى جهة مجهولة وتجري المتابعة لتوقيفهم.
من جهة أخرى، أوقفت المديرية المذكورة في محلة المرفأ ـ جسر شارل الحلو، كلا من (ج.م) و(م.ح)، لقيامهما بعمليات سرقة في المنطقة، وضبطت بحوزتهما أسلحة حربية ومخدرات، إضافة إلى أجهزة إلكترونية وخلوية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.