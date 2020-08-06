كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد الانفجار المزلزل الذي دمّر العاصمة بيروت، دعا الشيخ بهاء الحريري في اول تعليق له لصحيفة “الغارديان” “إلى إجراء تحقيق دولي” مؤكداً على ضرورة “إعادة تحديد كيفية العمل السياسي في لبنان، حيث تعجّ شبكات المحسوبية التي تديرها شخصيات من حقبة الحرب الأهلية والتي لها الأولوية على مؤسسات الدولة”، معتبراً ان “هذه العلاقة التكافلية المفلسة بين المسؤولين وأمراء الحرب يجب أن تنتهي… وستنتهي”. وقال في تقرير لمارتن شولوف تحت عنوان “لحظة الحساب: اللبنانيون الغاضبون يتعهدون بمعاقبة زعمائهم” نحن بحاجة إلى تحقيق دولي لا يخضع لسيطرة الحكومة. نحن لا نصدق ولا كلمة مما يقولون”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري في أول تعليق لـ”الغارديان”: لتحقيق دولي لا يخضع لسيطرة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.