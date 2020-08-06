لبنان | طائرة مساعدات طبية اماراتية ثانية وصلت إلى بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وصلت طائرة إماراتية ثانية الى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي تحمل مساعدات طبية الى لبنان.

وأعلنت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان أنّه:

” بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، لدعم جهود مكافحة جائحة “كوفيد- 19”.

Advertisements

واشتملت المساعدات على 16 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص “كوفيد- 19″، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم، وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة “كورونا” في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة “كوفيد- 19”.

جدير بالذكر أن الإمارات قدمت مساعدات طبية لمكافحة وباء “كورونا” لـ 92 دولة، عبر تقديم قرابة 1250 طناً، والتي مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية للقيام بمهامهم اليومية.