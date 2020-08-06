لبنان | تريسي شمعون تعلن استقالتها من منصب سفيرة لبنان في المملكة الاردنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت تريسي شمعون استقالتها من منصب سفير لبنان في المملكة الاردنية اعتراضا على الاهمال في الادارة. وقالت في حديث لـMTV: “كلن لازم يروحوا” والمسؤولية يتحملها الكبار وهؤلاء من يجب محاسبتهم وكلّ من استملوا الحكم في لبنان بعد الحرب هم “مريضين نفسياً” والمطلوب انتخابات على اساس قانون انتخاب جديد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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