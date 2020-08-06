لبنان | مركز سرطان الأطفال: اطفال المركز بخير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن “مركز سرطان الأطفال” في لبنان في بيان ان “ما ورد في وسائل الاعلام من ان الشهيد جهاد مارون سعادة استشهد في مركز سرطان الاطفال حيث كان الى جانب طفله الذي يتلقى العلاج من المرض الخبيث، غير صحيح، مؤكدا ان نجل الشهيد جهاد مارون سعادة لم يكن من بين الأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز سرطان الأطفال في لبنان”. ولفت المركز الى ان “الأطفال الذين يتلقون علاجهم في المركز بخير وصحة، ولم تسجل أي حالة وفاة بين أفراد العوائل والأطفال”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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