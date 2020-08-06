لبنان | الجيش يضع Call center بتصرف المواطنين بدءاً من صباح الغد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت قيادة الجيش أنّها: أنشأت Call center على الرقم ٠٥/٤٥٦٩٠٠ سيتم وضعه في العمل ابتداء من صباح الغد بتصرف المواطنين للاستفسار حول كلّ ما يتعلّق بالمنطقة والبقعة التي وقع فيها الانفجار خصوصاً لجهة احتياجات المواطنين المتضررين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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