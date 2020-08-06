لبنان | دياب ترأس اجتماعا لخلية الازمة بحث في تسريع عمليات الإنقاذ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم اجتماعا لخلية الأزمة. حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، قائد الشرطة العسكرية العميد نبيل عبدالله، رئيس شعبة العمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وجرى البحث في تسريع عمليات الإنقاذ ومسح الأضرار وإيواء العائلات التي دمرت منازلها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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