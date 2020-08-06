لبنان | جمعية المصارف ستساند موظفيها وزبائنها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت جمعية المصارف أنّ المصارف ستواصل فتح فروعها في جميع الأراضي اللبنانية لتلبية حاجات زبائنها وإمدادهم بالسيولة في هذه الظروف الأليمة. واعلنت أنها بصدد دراسة آليات معيّنة لمساندة موظّفيها وزبائنها الذين تضرّرت مساكنهم ومحلاّتهم أو مؤسّساتهم جرّاء هذا الانفجار، كما أنها ستتعاون مع مصرف لبنان في مساعدة المتضرّرين على إعادة إعمار مساكنهم ومؤسّساتهم. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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