لبنان | قرار بتجميد حسابات ورفع السرية المصرفية عن عدد من الاشخاص

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وثيقة سرية تمّ تسريبها تضمنت اصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية، لـ: حسن قريطم، شفيق مرعي، بدري ضاهر، نايلا الحاج، ميشال نحول، جورج ضاهر، نعمة البراكس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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