لبنان | ماكرون: لا نعطي شيكاً على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي ان “فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين والهدف من الزيارة اليوم هو مساندة الشعب اللبناني ونحن هنا لتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان”، مؤكداً انه ” لا نعطي شيكًا على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها،وكنت صريحا مع كل القيادات، وانتظر اجابات واضحة حول الاصلاحات ومواضيع اخرى وسأعود في الاول من ايلول ليس فقط من اجل ذكرى لبنان الكبير ولكن من أجل تقييم ما حصل في المساعدات”.

واشار الى انه “ليس لدي معلومات بشأن انفجار بيروت أكثر مما يعرفه الرأي العام وإجراء تحقيق دولي أمر ضروري، وفرنسا ستعمل مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان وسننظم مؤتمرا في الايام المقبلة لذات الامر”.

ولفت الى ان “ما قبل 4 آب لن يكون كما بعده فما حصل هو أشبه بالصاعقة لقيامة لبنان أقوى مما كان، وستغادر حاملة طائرات هليكوبتر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية، كما سنكون إلى جانب الشباب اللبناني بهدف التعليم والدراسة وسندعم المدارس والجامعات”.