لبنان | ماكرون إلى القيادات السياسية: لا يمكنكم الاستمرار على هذا النحو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وابلغ ماكرون المجتمعين ان الازمة اكبر من ان يتحملها فريق واحد مؤكدا انه “يجب ان يكون هناك حكومة وحدة وطنية تقوم بالاصلاحات الضرورية والسريعة لحل الازمة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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