لبنان | العميد قانصو: سيستمر عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل للتمكن من مواصلة البحث

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال قانصو “تقرّر تكثيف عمليات البحث عن المفقودين وسوف يعمل الصليب الاحمر على احصاء ما تبقى من جثامين وستقوم قوى الامن بفحوص DNA” وأضاف العميد قانصو :”سيستمر عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل حفاظاً على المسرح وللتمكن من مواصلة عمليات البحث عن المفقودين ونطلب من الإعلام الموضوعية والالتزام بالاجراءات والتدابير الأمنية” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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