لبنان | سفارة الكويت: تسليم شحنات دعم انساني واغاثي للبنان عبر جسر جوي مستمر إلى مطار رفيق الحريري الدولي

اضاف البيان: “وقد وصلت بالأمس أولى شحنات الجسر الجوي الكويتي وهي عبارة عن مستلزمات ومعدات طبية وتمريضية استشفائية تم تسليمها بحضور ممثلين عن وزارة الصحة اللبنانية إلى قيادة الجيش اللبناني، في حين تم تسليم معونة إنسانية دوائية وإغاثية تقدر بخمسة وثلاثين طنا ظهر اليوم من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي لنظيرتها الصليب الأحمر اللبناني حيث ستباشر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع نظيرتها وبإشراف ميداني على تأمين ايصال المعونات لمستحقيها”.

وختم: “كما من المقرر وصول طائرتي إغاثة يوم غد الجمعة وأخرى يوم بعد غد السبت بما يؤمن الإحتياجات اللازمة للجمهورية اللبنانية ووفقا لمتطلباتها للتعامل مع الحدث الإستثنائي بما يرقى لخصوصية العلاقة الثنائية التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة”.